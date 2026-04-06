Stephano Carrillo anota gol y empata para Dordrecht ante Cambuur

En el tramo final de la temporada, Stephano Carrillo volvió a anotar gol con Dordrecht para evitar la derrota de su equipo ante Cambuur (1-1), sublíder de la Eerste Divisie; en la Segunda División de Países Bajos, fue su cuarto tanto de la temporada.

Cambuur Leeuwarden fue local en una de las últimas jornadas de la Eerste Divisie para recibir al Dordrecht de Stephano Carrillo, encuentro en el que el mexicano arrancó desde la banca, por lo que el surcoreano, Do-Young Yoon encabezaba el ataque.

Los locales fueron los que se pusieron por delante con gol de Mark Diemers en el minuto 64, desatando una ola de cambios en el visitante, orillando a la aparición de Stephano Carrillo en el 78´ de tiempo corrido.

Con 3 minutos sobre el terreno de juego, el atacante azteca de 20 años aprovechó su primer balón frente al arco y anotó su cuarto gol en la actual temporada, poniendo el 1-1 definitivo y sorprendiendo ante Cambuur, equipo que cuenta con su boleto asegurado para ascender a la Eredivisie para la siguiente temporada.

Por su parte, Dordrecht se mantiene 10° con únicamente 3 partidos por disputar, alejándose a 7 puntos de los puestos de promoción y prácticamente despidiéndose de pelear por el tercer boleto hacia la máxima categoría del fútbol en los Países Bajos.