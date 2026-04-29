Susana García brilla en tiro con arco: tres medallas para Coahuila

La monclovense Susana García Flores lideró la actuación de la Selección Coahuila de tiro con arco dentro de la Olimpiada Nacional 2026, luego de aportar 3 de las 11 medallas conseguidas por la delegación estatal. García Flores se adjudicó dos preseas de oro y una de bronce en la fase de clasificación de la modalidad Compuesto femenil categoría Sub-16. La monclovense logró un metal áureo en primera distancia con 340 puntos, y otra en la sumatoria total con 671; el tercer lugar lo obtuvo en su segunda distancia con 331 puntos.

Por otra parte, en Recurvo Sub-16 femenil, Mariana Ramos Guerrero se colgó bronce en primera distancia con 329 puntos; Natalia Garibay se quedó con el tercer lugar en su primera distancia con 307 puntos en Recurvo Sub 21; y Selene Rodríguez sumó par de bronces en Compuesto Sub 24, el primero en su segunda distancia con 347 unidades, mientras que el segundo en sumatoria total con 689.

Finalmente, Antonio Epifanía se alzó con el tercer lugar en su segunda distancia del Compuesto Sub 18 con 337 unidades; en Compuesto Sub 21, Carlos Daniel Lira se adjudicó plata en segunda distancia con 343 puntos; en tanto que Marco Antonio Méndez se colgó par de bronces, el primero en primera distancia con 324 unidades, mientras que el segundo en sumatoria total con 632.