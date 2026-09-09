Taqueteros logran victoria contundente sobre Cevichalos: 16-6

Los Taqueteros respondieron con un rally de 9 carreras en la segunda tanda, y otro de 5 en la sexta para fraguar un contundente triunfo por pizarra de 16-6 ante la escuadra de Cevichalos, al enfrentarse el martes por la noche dentro de la octava serie de la Liga Municipal de Softbol.

Los cevicheros aventajaron con una carrera de Omar Ortiz en el primer rollo y ampliaron la ventaja en la segunda tanda, cuando Juan González disparó jonrón solitario para colocar el score 2-0. La respuesta de Taqueteros fue contundente, pues encendieron la mecha en el cierre del segundo episodio para fabricar un rally de 9 carreras, liderado por Rolando Fuentes con vuelacercas.

Cevichalos reaccionó y logró recortar distancia con timbres de Omar Ortiz y Gonzalo López en el tercer rollo; después, Juan González volvió a castigar la pelota con su segundo jonrón de la noche en la cuarta entrada, mientras Gonzalo López agregó otro cuadrangular solitario en la quinta para colocar los cartones 6-9.

Pero Taqueteros mantuvo el pie en el acelerador y sumó 2 rayitas en el fondo del quinto episodio, a cuenta de Librasky Garza y Moisés Mata. En la sexta tanda llegó el golpe definitivo con un rally de 5 carreras, 3 de ellas producidas por Leonardo Rodríguez, para sellar el triunfo. Moisés Mata se acreditó el acierto al lanzar toda la ruta, mientras César Almaguer cargó con el descalabro.