Tecateras vencen a Justicieras: 15-11 en Monclova

Con el madero encendido desde temprano, las Tecateras terminaron venciendo al equipo de Justicieras por pizarra 15 carreras contra 11 en encuentro que protagonizaron dentro de la décima serie de la Liga Municipal de Softbol Femenil.

En la parte alta de la primera entrada, la escuadra azul lanzó una explosiva ofensiva de 5 carreras para ponerse al frente; después, en el segundo rollo, Josefina Martínez disparó un cuadrangular con 2 corredoras a bordo y lideró un rally de 4 que le dio a las Tecateras una ventaja determinante.

Keila Ibarra se sumó a la causa con una anotación más en el cuarto capítulo, luego Monserrat Lucio y Michel Estrada contribuyeron con timbres en la quinta tanda, mientras que en la sexta, Alejandra Martínez, la misma Ibarra y Mireya García elaboraron una triple producción que valió para asegurar el triunfo.

Aunque en el fondo del primer episodio dieron una muestra de su poder ofensivo al elaborar un rally de 5 carreras, a las Justicieras no les alcanzó para evitar la derrota. Después, Cinthia Zúñiga lideró un racimo de 3 carreras con jonrón en la tercera entrada, Gladis Ibarra y Denisse Macías sumaron 2 rayitas más en la cuarta, mientras que Sandra Chú timbró en la quinta para cerrar la cuenta.

En el centro del diamante, Rebeca Chan lanzó 6 entradas completas para apuntarse el acierto, además de destacar en la registradora con marca de 3-2, secundada por Josefina Martínez quien bateó de 4-2, así como Mireya García y Keila Ibarra de 3-2; por el bando contrario, Elizabeth Ramírez cargó con la derrota lanzando toda la ruta.