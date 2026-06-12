Thomas Partey no podrá jugar en Canadá por problemas legales

TORONTO, Canadá, 12 de junio de 2026.- Canadá le negó la entrada al país a Thomas Partey, jugador de Ghana, debido al proceso legal que atraviesa por presunta violencia sexual.

Al mediocampista ghanés le fue denegada la entrada a territorio canadiense y no podrá disputar el primer partido del combinado africano en la Copa del Mundo 2026, programado para el miércoles 17 de junio en el Estadio de Toronto enfrentando a Panamá.

La FIFA ya dio su postura, confirmando lo ocurrido y señalando que el organismo no puede intervenir en los procesos de inmigración de los países anfitriones.

"La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde el Campamento Base del Equipo de Ghana en Boston, Estados Unidos, a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visa ha sido rechazada por el gobierno canadiense", escribió en un comunicado.

"La FIFA no está involucrada en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la adjudicación de visas. Como en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión determina en última instancia quién recibe una visa y es admitido en el país", agregó.

En las leyes del gobierno de Canadá se establece que se le puede negar el acceso a aquellas personas que han cometido o que han sido condenadas por un delito.

El ex jugador del Arsenal y uno de los capitanes de Ghana tiene un juicio abierto en Reino Unido después de ser acusado por siete cargos de violación y uno de agresión sexual.

Partey, actual futbolista del Villarreal, ha negado los cargos mientras espera ser juzgado por la justicia británica.

Ghana comparte el Grupo L del Mundial con Panamá, Croacia e Inglaterra, combinado contra el que disputará su segundo partido del certamen el próximo martes 23 de junio en Boston.