Tiene Amelia Valverde misión muy grande

MONTERREY, NL 20-Dec-2023 .-Amelia Valverde llegó ayer a Monterrey consciente de que la meta en Rayadas es sólo el título y para lograrlo deberá destronar a Tigres Femenil, actual monarca y el equipo con más títulos en la Liga.

Justo en el día que se cumplieron dos años de que Rayadas logró su segundo y último título en la Liga MX Femenil al vencer en penales a "Las Amazonas, la costarricense arribó a la Ciudad, su nueva casa.

Y a pregunta expresa de qué tan complicado puede ser el reto de tomar las riendas de Rayadas teniendo como rival al considerado mejor equipo de la Liga por sus seis coronas, respondió que era grande, pero sin mencionar el nombre del equipo de la UANL.

"Es un gran reto (tener a Tigres Femenil de rival)", respondió Valverde, quien llegó ayer por la mañana al Aeropuerto Internacional de Monterrey, de donde directamente se trasladó al entrenamiento a El Barrial.

"Evidentemente, pues está claro que la Liga MX cada año, cada torneo que pasa aumenta su nivel. Estamos muy conscientes de eso. Lo único que nos corresponde es poner toda nuestra energía en trabajar, en trabajar lo más serios posibles y, bueno, intentar hacer un excelente torneo viendo a todos nuestros rivales a partir de este momento, obviamente, como un rival a vencer".

Valverde, quien dirigió a Costa Rica en las Copas del Mundo 2015 y 2023, expresó que sabe al nivel de club que llega y espera responder.

"Evidentemente estoy muy clara de que es la categoría y del club en la que estoy llegando el día de hoy. Al plantel lo conozco, conozco evidentemente a Valeria (del Campo), un poco más, pero la Liga MX la he seguido", añadió.

"En algún momento tuvimos muchas jugadoras de Costa Rica en la liga (mexicana) y me correspondía darle seguimiento, al igual que soy una persona de fútbol. Entonces el ver que una institución como la Federación (mexicana), como la Liga invierte en el fútbol de mujeres, pues yo creo que a todos los que estamos y a todas las mujeres que estamos en el área, para nosotros es muy gratificante y cómo no seguir a un proyecto como este que no hace más que crecer".

Por otro lado, aseguró que conoce muy bien y respeta a su antecesora Eva Espejo, quien ahora es la directora deportiva del equipo.

"Es un proyecto muy serio, me atrajo el respeto que se le tiene al fútbol femenino, el respeto que se le tiene a la mujer futbolista. Eso fue realmente lo que más click me hizo, evidentemente la Liga lo es también, pero yo creo que la institución como tal es una institución ganadora", añadió.

ASÍ LO DIJO

"(Vengo) con una gran ilusión y sobre todo muy clara en la responsabilidad que asumo".

Amelia Valverde, Entrenadora de Rayadas

TABLA

2 TÍTULOS

suma Rayadas por 6 de Tigres Femenil.

5 FINALES

van entre Rayadas y Tigres Femenil, que ha ganado 3.

A RECORTAR DESVENTAJA

La misión de Rayadas es que no crezca la brecha con respecto a Tigres Femenil.

EQUIPO TÍTULOS

Tigres Femenil 6

Rayadas 2

América Femenil 2

Chivas Femenil 2