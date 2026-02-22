Tigres blanquea 11-0 a Juniors en Monclova: Gabriela Villanueva brilla

Al equipo de Tigres le bastaron 5 entradas para definir un abultado triunfo por blanqueada de 11-0 sobre Juniors, en duelo de la Liga Municipal de Softbol Femenil que libraron ayer en el campo de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha.

Gabriela Villanueva estuvo intratable en el círculo de pitcheo y soportó la "encalada" con hermética serpentina de 3 hits y 5 ponches recetados, para acreditarse el acierto ante Carolina Córdova, quien culminó 5 entradas de labor con 12 hits y 11 carreras permitidas, abanicó a 2 bateadoras, dio 3 boletos y 2 pelotazos.

Por su parte, Carolina Martínez fue la bateadora más contundente del encuentro al pegar de 3-3 y remolcar una tercia de carreras, seguida por la misma Villanueva quien pegó de 3-1 con un triple, mientras que Esther Montalvo reforzó el ataque felino conectando de 1-1.

En la primera tanda, Tigres se puso al frente con una triple producción elaborada por Antonella Maldonado, Carolina Martínez y Gabriela Villanueva, luego sumaron 2 anotaciones más en la tercera tanda, mientras que en el quinto rollo le pusieron el cerrojo a la victoria con un ataque de 7 imparables que dejaron una producción de 6 carreras.