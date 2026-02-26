Chivas renueva a Omar Govea y Óscar Whalley hasta 2027

Chivas anunció las renovaciones de Omar Govea y Óscar Whalley hasta 2027, mientras que el canterano Santiago Sandoval extendió su vínculo hasta 2029.

Ante su renovación, el Guadalajara afirmó que "se garantiza solidez en el mediocampo, competencia interna en la portería y proyección a futuro en el ataque de las Chivas".

Entre los renovados, el caso que más llama la atención es el de Govea. El mediocampista de 30 años pasó de ser secundario a inamovible tras la llegada de Gabriel Milito al banquillo rojiblanco.

Antes del argentino, Govea tuvo un paso discreto bajo las órdenes de Fernando Gago, Arturo Ortega, Óscar García Junyent y Gerardo Espinoza. Entre el Apertura 2024 y el Clausura 2025 apenas sumó 444 minutos en 14 partidos, solo cuatro como titular.

Con Milito cambió la historia.

En el Clausura 2026 ha sido titular en los siete partidos disputados, acumula 565 minutos al momento y presume números sólidos: 381 pases completos (95 por ciento de efectividad), participación en cinco de los 11 goles del equipo, 27 balones recuperados y seis duelos defensivos ganados.

Sandoval, por su parte, sigue consolidándose. El juvenil debutó en Primera División con Milito y en la campaña pasada disputó 16 encuentros, 11 como titular, además de marcar dos goles.

En el caso de Whalley, su renovación cobra peso ante la posible convocatoria de Raúl Rangel a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026. El arquero con experiencia europea se perfila como la principal alternativa en caso de una baja.