Arcosa gana 6-5 a Gunderson en Liga de Fut-7: Edgar Álvarez destaca

En la categoría Empresarial de la Liga de Fut-7 La Pasión, el representativo de Arcosa consiguió una sufrida victoria tras superar a la escuadra de Gunderson por la mínima diferencia de 6 goles a 5, en cotejo que disputaron la noche del pasado lunes.

Pese al frío, ambas equipos se batieron en un reñido duelo por los 3 puntos, y Arcosa mostró mayor contundencia para quedarse con un triunfo vital en sus aspiraciones de avanzar a la liguilla.

Edgar Álvarez fue difícil de marcar para la zaga contraria. El ariete azulcrema dio muestra de su habilidad y puntería al firmar una tercia de anotaciones que apuntalaron la ventaja, la cual fue reforzada con tantos de Gerson Ortiz y Fernando Jiménez. Por su parte, Gunderson contó con dobletes de Alex Zamora y César Rodríguez, además de un gol de Carlos Aguilar para recortar la distancia en los cartones finales.

En uno de los partidos más reñidos de la cartelera del pasado lunes, los equipos de la Policía del Estado y Miscelánea Jiménez sumaron un punto a sus cuentas tras empatar a 5 goles.

La escuadra jimenista tomó ventaja con goles de David Vázquez, José Jiménez y Óscar Puerta, mientras que Gerardo Vega contribuyó con un doblete, sin embargo, la guardia estatal vino de atrás y con los goles Heriberto Pinales y Dylan Ortiz, mientras que Héctor Canales firmó un hat-trick, para rescatar una valiosa igualada.