Los Primos aplastan a Cerveceros 16-7 en semifinal: Héctor Cruz brilla

Héctor Cruz bateó de 4-3 con un cuadrangular, Axel Lozada se despachó con un jonrón y terminó con 3 anotaciones en su cuenta personal, para comandar el triunfo de Los Primos sobre Cerveceros por paliza de 16-7, en el segundo encuentro de la serie semifinal del Grupo B-1.

Los Primos tuvieron una práctica de bateo en la Unidad Deportiva, donde lanzaron un ataque de 19 imparables para labrar una victoria decisiva para sus aspiraciones de buscar la corona.

La ofensiva de Los Primos hizo daño desde el primer episodio, en el que tomaron ventaja con un rally de 4 anotaciones, luego aparecieron Emiliano Juárez y Axel Lozada con un par de rayitas en la segunda tanda, mientras que en el tercer rollo se repitió la cuota de 4 carreras para ampliar la diferencia.

Para la cuarta entrada, Héctor Cruz pegó un vuelacercas para liderar una triple producción, a la vez que Lozada conectó un cuadrangular que coronó otro racimo de 3 carreras en el quinto rollo, con el cual se selló la victoria.

Por su parte, los Cerveceros tuvieron su mejor momento en la cuarta tanda, en la que Eduardo Villarroel y José Echaniz ligaron jonrones para comandar un ataque de 5 anotaciones, las cuales fueron reforzadas con otro bambinazo de Echaniz en la sexta entrada y la anotación de Ángel González en la séptima para recortar la desventaja. En el duelo de serpentinas, Pedro de Hoyos se anotó el acierto ante Homero Ruelas.