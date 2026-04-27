Nashville SC recibe a Tigres UANL: semifinales de la Concachampions

Tigres visita a Nashville: arrancan las semifinales de la Concachampions.

El cruce entre clubes de la MLS y la Liga MX suma un nuevo capítulo esta semana con el duelo entre Nashville SC y Tigres UANL, correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF 2026. El encuentro está programado para el miércoles 28 de abril a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en el Geodis Park, casa del conjunto estadounidense.

¿Cómo llega Nashville SC a este encuentro?

El equipo local llega con resultados recientes que respaldan su momento. Nashville ha ganado cuatro de sus últimos cinco compromisos, incluyendo un 4-2 frente a Charlotte el pasado 26 de abril en la MLS. Días antes, el conjunto dirigido desde el banquillo mantuvo consistencia fuera de casa con un triunfo de 0-2 ante Atlanta United. En el plano internacional, su avance a esta instancia se consolidó tras eliminar al Club América, con una victoria por 0-1 como visitante, luego de un empate sin goles en el partido de ida.

¿Qué esperar del duelo entre Tigres UANL y Nashville SC?

Estos resultados reflejan un equipo que ha logrado equilibrar su rendimiento en liga y torneo continental. Nashville ha mostrado orden en defensa y capacidad para resolver en ataque, factores que serán puestos a prueba ante un rival con mayor experiencia en este tipo de eliminatorias.