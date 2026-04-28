Tigres UANL sufre retraso por tormenta en Nashville: Concacaf Champions Cup

La tensión por las Semifinales de la Concacaf Champions Cup alcanzó un nivel inesperado, pero no precisamente por lo que ocurrió con el balón. El duelo de ida entre el Nashville FC y los Tigres de la UANL sufrió cambios drásticos en su logística debido a las inclemencias del tiempo en territorio estadounidense. Lo que debía ser una noche de fútbol en el Geodis Park, se transformó rápidamente en una espera llena de incertidumbre para miles de aficionados que aguardaban el silbatazo inicial.

Originalmente, el compromiso estaba pactado para arrancar a las 18:30 horas, tiempo del centro de México. Sin embargo, la naturaleza dictó otra sentencia. Una fuerte lluvia acompañada de actividad eléctrica azotó la ciudad de Tennessee apenas una hora antes de que los equipos saltaran a la cancha. Las condiciones climáticas obligaron a los organizadores a priorizar la integridad física de los protagonistas y del público presente, activando de inmediato los protocolos de seguridad de la confederación.

El panorama se complicó de forma gradual. Mientras la escuadra de Tigres realizaba sus ejercicios de calentamiento previo sobre el césped, la intensidad de la tormenta aumentó considerablemente. El cuerpo arbitral y los delegados de la Concacaf determinaron que no existían las garantías necesarias para continuar con las actividades en el campo. Ante el riesgo inminente, el sonido local del estadio emitió un aviso urgente a los asistentes, alertando a los fanáticos para que abandonaran sus asientos y buscaran un lugar seguro dentro de las instalaciones del inmueble.

Esta situación cortó de tajo el ritmo de preparación de los jugadores felinos, quienes tuvieron que regresar a los vestidores a esperar indicaciones. La visibilidad y el estado del terreno de juego se volvieron factores críticos, pues el drenaje del estadio enfrentó un reto mayúsculo ante la cantidad de agua que cayó en pocos minutos. La prioridad absoluta fue evitar cualquier incidente relacionado con las descargas eléctricas, un protocolo sumamente estricto en los eventos deportivos de Estados Unidos.

La comunicación oficial sufrió varias modificaciones conforme avanzó el reporte meteorológico. En un primer aviso, la Concacaf anunció que el encuentro iniciaría a las 19:00 horas. No obstante, al ver que la célula de tormenta no cedía, las autoridades recorrieron el inicio una vez más. Finalmente, la confederación reagendó el partido para las 19:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, siempre y cuando el radar mostrara una mejoría definitiva en la zona.

Este retraso puso a prueba la paciencia de la afición regia que realizó el viaje y de aquellos que sintonizaban la señal internacional. El choque entre el Nashville FC y los universitarios es uno de los más esperados de la Concachampions, ya que representa una batalla directa por la supremacía de la zona entre la MLS y la Liga MX. A pesar del caos climático, el deseo de ver a ambos equipos buscar dar el primer paso rumbo a la gran Final se mantuvo intacto entre la afición, que esperó bajo resguardo el cese de los rayos y la reanudación de la actividad deportiva.