Vancouver eliminado: Tigres se prepara para la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

Tigres vs Vancouver: pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026

El pronóstico del partido Tigres vs Vancouver es 2-0 para el equipo de la Liga MX. Tigres suma 4 puntos y busca meterse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Vancouver ya está eliminado.

¿Cuándo y dónde ver el partido?

Tigres vs Vancouver se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV e Imagen TV.

Partido: Tigres vs Vancouver

Fase: Jornada 3

Torneo: Leagues Cup 2026

Fecha: martes 11 de agosto de 2026

Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Universitario

Transmisión: Apple TV e Imagen TV

Posibles alineaciones

Vancouver

Portero: Boehmer

Defensas: Ocampo, Priso, Blackmon y Johnson

Mediocampistas: Ngando, Badwal, Sabbi y Müller

Delanteros: Selemani y White