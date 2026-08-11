Vancouver eliminado: Tigres se prepara para la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El partido se disputará el 11 de agosto a las 20:00 horas en el Estadio Universitario.
Tigres vs Vancouver: pronóstico y posibles alineaciones de la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026
El pronóstico del partido Tigres vs Vancouver es 2-0 para el equipo de la Liga MX. Tigres suma 4 puntos y busca meterse a la siguiente ronda de la Leagues Cup 2026, mientras que Vancouver ya está eliminado.
¿Cuándo y dónde ver el partido?
Tigres vs Vancouver se enfrentan en la Jornada 3 de la Leagues Cup 2026. Martes 11 de agosto a las 20:00 horas por Apple TV e Imagen TV.
Partido: Tigres vs Vancouver
Fase: Jornada 3
Torneo: Leagues Cup 2026
Fecha: martes 11 de agosto de 2026
Horario: 20:00 horas, tiempo del centro de México
Sede: Estadio Universitario
Transmisión: Apple TV e Imagen TV
Posibles alineaciones
Vancouver
Portero: Boehmer
Defensas: Ocampo, Priso, Blackmon y Johnson
Mediocampistas: Ngando, Badwal, Sabbi y Müller
Delanteros: Selemani y White