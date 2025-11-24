¡HASTA LA MADRUGADA! Tigres y Tijuana protagonizan el partido más tardío en la historia de la Liguilla

La Liguilla del Apertura 2025 está lista para iniciar y lo hará con un hecho sin precedentes: el enfrentamiento entre Tigres y Tijuana se convertirá en el partido más nocturno jamás programado en la historia de las fases finales del futbol mexicano.

Tras la conclusión del Play-In, donde Tijuana y FC Juárez aseguraron los dos últimos boletos al clasificar desde los puestos siete y ocho, quedaron definidos los cruces de cuartos de final. Pachuca y Pumas quedaron fuera de la contienda. Con ello, los ocho equipos que disputarán la Fiesta Grande serán Toluca, Tigres, Cruz Azul, América, Monterrey, Chivas, Tijuana y FC Juárez.

¿Qué ocurrió?

La Liga MX confirmó fechas y horarios este lunes 24 de noviembre mediante un comunicado oficial. Debido a una "petición expresa" de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, se estableció que tres encuentros se jugarán el miércoles y tres el sábado, una reestructuración que obligó a programar un duelo en un horario inusual.

Así, la ida entre Xolos y Tigres en el Estadio Caliente arrancará a las 23:00 horas, convirtiéndose en el choque más tardío registrado en una Liguilla. El encuentro iniciará la noche del miércoles y terminará en la madrugada del jueves, dejando a ambos equipos con menos de 36 horas de recuperación antes de la vuelta del sábado en el Estadio Universitario.

¿Cuáles son los otros duelos establecidos?

Los otros duelos establecidos son: Toluca vs. Juárez, Cruz Azul vs. Chivas y América vs. Monterrey.