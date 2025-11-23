Victoria de Rayos Sub-12: 2-1 ante Rayados en semifinal de fútbol infantil

La escuadra de Rayos accedió a la ronda semifinal de la categoría Sub-12 tras imponerse ante Rayados por la mínima diferencia de 2 goles contra 1, dentro de la Liga Premier de Fútbol Infantil y Juvenil.

En un reñido encuentro que se escenificó ayer en la cancha de la Unidad Deportiva, los Rayos consiguieron un triunfo tanto sufrido como merecido, para continuar en la disputa por el título de la Temporada 2025.

La escuadra rojiblanca contó con una anotación de Axel Álvarez y un golazo de Brandon Álvarez para labrar el resultado, el cual fue celebrado por una numerosa porra que se dio cita en el campo para alentar a los necaxistas.

Por su parte, Emilio Oyoki respondió con una anotación que apenas alcanzó para acercar al conjunto rayado en los cartones definitivos, en cotejo que fue sancionado por la tercia arbitral integrada por Iván Rodríguez, Víctor Martínez y Javier Sánchez.