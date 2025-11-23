Premiación del campeonato nacional de béisbol 60 años: Nuevo León se lleva el trofeo

El equipo de Nuevo León se llevó el trofeo simbólico y una sonora ovación durante la ceremonia de premiación del Campeonato Nacional de Béisbol de categoría 60 años y más.

Con la presencia del profesor Ariel Flores, presidente de la Asociación de Béisbol de Aficionados de Coahuila, así como del director de deportes de Monclova, Daniel Flores, y el coordinador deportivo de Frontera, Marcos Briones, ayer se llevó a cabo la premiación y clausura de la justa.

Morales Rincón hizo entrega de un trofeo simbólico al conjunto neoleonés, el cual recibirá el reconocimiento oficial de campeón durante la próxima asamblea de la Federación Mexicana de Béisbol.

A su vez, la escuadra de Baja California Sur recibió un honoroso trofeo de subcampeón, mientras que a Guanajuato se le reconoció como tercer lugar de la justa, en tanto que Chihuahua se quedó con el cuarto lugar.

De manera individual se premió al artillero guanajuatense Juan Carlos Jaimez, quien figuró como 'champion bat', mientras que José Aguilar, de Nuevo León, fue campeón de pitcheo al terminar el certamen con marca de 2-0.