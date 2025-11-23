Diablas vencen a Mitoteras 8-6 y avanzan a la final de softbol

Con timbres de Ariana Mata y Angela Godoy en el fondo de la sexta entrada, el equipo de Diablas soportó un triunfo por pizarra de 8-6 sobre Mitoteras y logró el pase a la final por la categoría B-1, en la Liga Municipal de Softbol Femenil.

Ayer en el campo de la Unidad Deportiva, las escarlatas volvieron a imponerse ante las Mitoteras para definir la serie por limpia.

Génesis e Isabel de la Torre consiguieron un par de anotaciones en el primer rollo para comenzar a cimentar la ventaja de las Diablas, después, las Mitoteras respondieron en el segundo episodio con anotaciones de Dianella Olvera y Luisa Salazar para emparejar los cartones, mientras que Karla Rangel anotó en la apertura del tercer rollo para remontar 3-2.

Las escarlatas atacaron en el fondo de la tercera tanda con triple producción a cargo de Vanesa Sánchez, Kimberly de la Torre y Perla Ponce para darle la vuelta a los cartones 5-3, pero el dominio les duró poco ya que en el cuarto episodio, Luisa Salazar empujó un par de anotaciones y anotó una más para adelantar a las Mitoteras por 6-5.

En el cierre de la cuarta entrada, las Diablas lograron emparejar el score con una oportuna anotación de Michel Aguilera, mientras que en la sexta, la remontada definitiva fue consumada por Ariana Mata y un jonrón de campo de Angela Godoy, asegurando el triunfo que valió el pase a la final.

En el centro del diamante destacó Angela Godoy con labor de 7 entradas completas para agenciarse el éxito, a la vez que Isabel de la Torre bateó de 3-2 para liderar el ataque de las Diablas; por su parte, Frida Barrera se llevó la derrota.