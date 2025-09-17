Tom Brady regresa al campo en torneo de tochito en Arabia

Tom Brady, considerado por muchos como el mejor mariscal de campo en la historia de la NFL, ha anunciado su regreso al campo… aunque no de la forma en que los aficionados esperaban. El siete veces campeón del Super Bowl participará en el Fanatics Flag Football Classic, un torneo de tochito bandera que se celebrará en Riad, Arabia Saudita, el próximo 26 de marzo de 2026.

El evento reunirá a varias figuras destacadas del fútbol americano profesional, incluyendo a Saquon Barkley, Christian McCaffrey, Tyreek Hill, Rob Gronkowski, Odell Beckham Jr., CeeDee Lamb, Sauce Gardner, Myles Garrett, Maxx Crosby y Brock Bowers. También estarán presentes celebridades como Kevin Hart, en lo que promete ser un espectáculo global de entretenimiento y deporte.

Organizado por la empresa Fanatics, especializada en artículos deportivos y memorabilia, el torneo será televisado internacionalmente y contará con múltiples equipos compitiendo en un solo día para coronarse campeones.

Aunque no será un regreso competitivo a la NFL, Brady expresó su entusiasmo por formar parte del evento:

“Siempre he admirado el poder del flag football y cómo conecta a los aficionados de todas las edades. Es increíble poder mostrar este deporte en un escenario tan global mientras se reúnen tantos atletas con un talento increíble”.

Este peculiar regreso al campo se da tras 23 temporadas como profesional en la NFL, en las que Brady dejó una huella imborrable. Ahora, lo veremos en una faceta más relajada, pero sin perder el enfoque deportivo.