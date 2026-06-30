México derrota a Ecuador: Javier Aguirre asegura pase a eliminación directa

El representativo nacional doblegó con autoridad dos goles por cero a su similar de Ecuador en la cancha del Estadio Ciudad de México, amarrando de forma matemática su pasaporte a la siguiente ronda de la justa mundialista. La escuadra comandada por Javier Aguirre conservó su registro inmaculado en el torneo, superando un fuerte contratiempo climatológico que retrasó el silbatazo inicial por sesenta minutos debido a la intensa actividad eléctrica en el sur de la capital.

Desde la antesala del encuentro, el cuerpo arbitral dictaminó el aplazamiento momentáneo del protocolo inicial por cuestiones de seguridad. Tras una hora de espera, el partido arrancó bajo una incesante lluvia que no mermó el ímpetu del Tri. El dominio local se reflejó al minuto 22, cuando Roberto Alvarado comandó un contragolpe letal para asistir a Julián Quiñones; el delantero enganchó hacia el interior del área y sacó un bombazo cruzado inalcanzable para el guardameta Hernán Galíndez, desatando la locura en las tribunas.

Solo nueve minutos después, la presión alta del conjunto azteca provocó un grave error en la salida ecuatoriana. El propio Quiñones recuperó el esférico y asistió a Raúl Jiménez, quien definió con un soberbio impacto al ángulo superior para decretar el segundo tanto de la noche. Justo antes del entretiempo, el arquero mexicano Raúl Rangel se vistió de héroe al desviar un disparo con etiqueta de gol por parte de John Yeboah, salvaguardando la ventaja azteca.

Para el complemento, el banquillo local priorizó el orden táctico. Javier Aguirre refrescó el campo con el ingreso de Brian Gutiérrez por el joven Gilberto Mora, buscando ganar presencia en la franja central. Posteriormente, las entradas de Santiago Giménez y Obed Vargas permitieron al Tri retener el esférico y congelar las acciones ante la desesperación del cuadro sudamericano. Con el silbatazo final tras cuatro minutos de compensación, concluyó el partido y estallaron los festejos en las gradas, concretando el pase definitivo de la escuadra mexicana a la fase de eliminación directa.