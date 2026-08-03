UEFA analiza demanda contra Gianni Infantino por fallido proyecto de la Copa Mundial

La UEFA estudia la posibilidad de iniciar acciones legales contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a raíz de la propuesta para vender participaciones de la Copa Mundial, iniciativa que finalmente fue descartada. Como parte de ese proceso, el organismo europeo solicitó que no se elimine ningún documento vinculado con el proyecto.

De acuerdo con información difundida por ESPN, la UEFA envió una carta de preservación de documentos a Gianni Infantino, un mecanismo formal que busca garantizar la conservación de posibles pruebas ante un eventual procedimiento legal. Asimismo, solicitó a la FIFA emitir comentarios sobre el tema.

Además del presidente de la FIFA, la UEFA notificó a Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan y Open Economics que también analiza posibles acciones legales debido a su relación con la propuesta, la cual ya no seguirá adelante.

El proyecto contemplaba la creación de una empresa valuada en 20 mil millones de dólares para administrar la Copa Mundial con la participación de inversionistas privados, entre ellos la familia Kushner. Sin embargo, la iniciativa enfrentó un creciente rechazo desde que fue presentada.

El viernes, Gianni Infantino confirmó mediante un comunicado que la propuesta no continuaría. Su decisión llegó después de que las 55 federaciones integrantes de la UEFA acordaran boicotear la Copa Mundial y el resto de las competencias organizadas por la FIFA, al considerar que existen aspectos del fútbol que no deben ponerse en venta.

La controversia también provocó críticas dentro de la propia FIFA. Dos altos funcionarios cuestionaron el proyecto: uno renunció a su cargo como asesor presidencial y otro aseguró que el personal fue inducido a respaldar una iniciativa que, a su juicio, no debía haberse impulsado.

El fracaso de este plan, que contemplaba la creación de una subsidiaria de la FIFA para administrar torneos como la Copa Mundial y el Mundial de Clubes, también ha generado dudas sobre la esperada reelección de Gianni Infantino como presidente del organismo, prevista para marzo del próximo año.