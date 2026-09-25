Uriel Antuna reflexiona sobre la derrota de Pumas en la final

El golpe de la última final de la Liga MX sigue calando en el seno de los Pumas. Uriel Antuna habló de forma abierta sobre el proceso personal para asimilar la derrota en el Clausura 2026 frente a su exequipo, Cruz Azul, admitiendo que el resultado representó un impacto anímico severo en su trayectoria profesional.

"Borrar no se puede borrar. Cuenta a partir de lo que pasa hoy mismo. Me dolió con toda el alma porque es mi tercera final, la tercera perdida y con Cruz Azul, pero me trato de enfocar en el presente. Puedo cambiar el futuro, pero no lo que ya pasó", manifestó el atacante en conferencia.

Consciente de la exigencia institucional y de los 15 años que acumula el Club Universidad sin levantar un campeonato, el extremo mexicano solicitó el voto de confianza de los seguidores de Pumas, asegurando que el plantel mantiene el compromiso intacto para revertir la situación.

"Siempre me he caracterizado por estar a disposición, dar el alma en donde estoy porque la carrera es corta y trato de disfrutarlo al máximo. A la afición decirle que tenga paciencia, voy a dejar el alma por agradecimiento. Pronto nos vamos a sacar esa espinita que a varios de nosotros nos cala bastante", sostuvo.

Respecto a la última convocatoria de la Selección Mexicana, donde el cuadro del Pedregal no aportó ningún elemento al representativo nacional, Antuna restó dramatismo a la situación. El futbolista señaló que la única vía para llamar la atención del cuerpo técnico encabezado por Rafael Márquez es elevar el rendimiento colectivo en el torneo local.

"Nosotros damos el cien por ciento en cada partido y lo que nos lleva a la Selección es nuestro club, haciendo las cosas bien", explicó. Asimismo, recalcó que mantiene la meta fija en volver a vestir la playera tricolor: "La ilusión de estar en la Selección Mexicana nunca se me va a quitar. Lucharé al máximo para ser llamado. Soy mexicano y nunca hablaré mal de mi Selección ni de mis compañeros", concluyó.