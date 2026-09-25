Manchester City enfrenta sanciones por infracciones financieras

El veredicto más esperado del fútbol inglés ha salido a la luz. Una comisión independiente ha declarado al Manchester City culpable de 114 de las 115 acusaciones por infracciones financieras presentadas por la Premier League. El caso, que se remonta a una investigación iniciada formalmente en febrero de 2023, señala directamente las operaciones del club durante un periodo de nueve años que comprende desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18.

Según información de 'The Athletic' a través del periodista David Ornstein, el conjunto de Mánchester incurrió en faltas graves de manera sistemática. Las principales anomalías ratificadas por la comisión incluyen:

- Omisión de información contable: el club omitió presentar datos financieros precisos que reflejaran su situación económica real, específicamente en lo relativo a ingresos por patrocinios y costos operativos.

- Contratos paralelos: se constató la ocultación de los montos reales en los pagos destinados a futbolistas y entrenadores mediante estructuras financieras externas.

- Vulneración de normativas: el equipo infringió las reglas de rentabilidad y sostenibilidad de la Premier League, además de los estatutos del Fair Play Financiero de la UEFA.

Pese a la contundencia del fallo, la resolución no determina de manera inmediata los castigos correspondientes. El proceso legal contempla una fase posterior para que el tribunal evalúe la gravedad de los hechos y defina las medidas disciplinarias. El reglamento de la liga estipula penalizaciones que abarcan desde multas económicas sin precedentes y la deducción de puntos, hasta la pérdida de títulos o la expulsión definitiva del torneo.

Por su parte, el Manchester City mantiene firme su postura de inocencia y planea agotar las instancias legales correspondientes a través de un recurso de apelación ante los tribunales deportivos, lo que postergará la aplicación de cualquier medida punitiva inmediata.