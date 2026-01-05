Vaqueras se coronan campeonas de la Liga de Voleibol Rangelitos en Monclova

En un emocionante cierre de temporada, el sexteto de Vaqueras se proclamó campeón de la categoría Femenil de la Liga de Voleibol Rangelitos, tras imponerse con autoridad en dos sets a la escuadra de Divas, en final disputada el domingo en la cancha del Gimnasio "Milo" Martínez.

Desde el silbatazo inicial, el duelo se libró con gran intensidad por parte de ambos conjuntos. El primer set fue el más disputado de la jornada, con intercambios constantes y jugadas de alto nivel. Las Divas dieron pelea y llevaron el parcial a instancias decisivas; sin embargo, las "sombrerudas" impusieron condiciones y sellaron cartones de 26-24 para tomar ventaja.

Detalles de la final

Para el segundo episodio, las Vaqueras ajustaron la estrategia de juego y tomaron mayor control del encuentro, destacando por su solidez en la recepción, efectividad en el ataque y orden defensivo. Esa superioridad se reflejó en el marcador, al definir el parcial 25-17, resultado que confirmó una clara victoria y les otorgó la ansiada corona.

Ceremonia de premiación

Al término del cotejo, la dirigencia de la Liga Rangelitos realizó la ceremonia de premiación, reconociendo oficialmente como campeón al conjunto de Vaqueras, integrado por Otila Reyna, Michelle Plascencia, Andrea Plascencia, Galilea Flores, Ana Espinoza, Sofía Espinoza, América Flores, Meredith Cruz y Viviana Cepeda, quienes celebraron con entusiasmo el logro obtenido tras una destacada campaña.