Venden jersey de Maradona por 9.3 millones de dólares

La cada de remates Sotheby´s, anuncio que la codiciada camisa que portó Maradona durante la famosa "Mano de Dios" se vendió por 9.3 millones de dólares.

"Esta histórica camiseta es un recordatorio tangible del importante momento no solo para la historia del deporte, sino para la historia del siglo XX", recuerda Sotheby's.

Esta venta se dio gracias a que el ex centrocampista de Inglaterra, Steve Hodge, dueño de esta camisa, que el mismo Maradona, le entrego al final del partido, decido ponerla en subasta con ayuda de Sotheby's.

Esta venta fue vista con malos ojos por la familia del exdelantero de Argentina, pues, estos señalan que esta camisa no fue la que se uso en la "Mano de Dios" si no solo en el primer tiempo, sin embargo, no señalaron donde se encontraría esta camisa.

A pesar de los reclamos de la familia, el mismo Steve Hodge, mostro las evidencias fotográficas que confirmaban que esta es la playera utilizada por Maradona, principalmente por la pequeña imperfección que se tiene en el escudo.