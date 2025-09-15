Club Zorros triunfa en debut de Temporada Infantil 2025

El Club Zorros tuvo un inmejorable debut en la Temporada Infantil 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, al barrer a domicilio a los Osos de Acuña.

En encuentro de la jornada inaugural, la 'ola naranja' regresó a Monclova con triple victoria y sin recibir anotación, resultados que valen una motivación extra para encarar la nueva edición del circuito norteño.

En la categoría U-8, el Club Zorros se presentó con un contundente triunfo por marcador de 30-0 sobre los oseznos. Gabriel Rojas fue el líder del ataque monclovense al concretar 6 touchdowns y 2 conversiones para encabezar la ventaja, secundado por César Peña quien aportó 6 anotaciones, y por Rodolfo Rangel quien hizo 2 conversiones.

Posteriormente, la escuadra de la colonia Guadalupe replicó la victoria de 30-0 en la categoría U-10. Zorros contó con un ataque avasallador, el cual fue comandado por Leonardo Campuzano, Pedro Sánchez, Jordan Guzmán, Jordan de la Rosa, Humberto Álvarez, además de Alondra Sánchez, Noah Jaramillo y Jesús Ballesteros.

Por último, Zorros cerró la triple cartelera con otro triunfo de 30-0 en la división U-12, para redondear la tarde.

Gerónimo Ortiz, Marcelo Galván, Ithan de la Rosa y Alfonso Hernández se combinaron en la ofensiva para soportar la ventaja del equipo visitante, apoyados por Adrián Álvarez, Lizandro Campuzano, Lia Leija y Edgar Rojas para complementar la ventaja.

La próxima semana, la 'ola naranja' tendrá su debut en casa al recibir al Club Broncos de Acuña, en duelo de la jornada 2.