Club Zorros triunfa en debut de Temporada Infantil 2025

La 'ola naranja' del Club Zorros regresa a Monclova con una contundente victoria sobre los Osos de Acuña en la jornada inaugural.

Por Edson Rojas - 15 septiembre, 2025 - 07:56 p.m.
El Club Zorros tuvo un inmejorable debut en la Temporada Infantil 2025 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, al barrer a domicilio a los Osos de Acuña.

En encuentro de la jornada inaugural, la 'ola naranja' regresó a Monclova con triple victoria y sin recibir anotación, resultados que valen una motivación extra para encarar la nueva edición del circuito norteño.

En la categoría U-8, el Club Zorros se presentó con un contundente triunfo por marcador de 30-0 sobre los oseznos. Gabriel Rojas fue el líder del ataque monclovense al concretar 6 touchdowns y 2 conversiones para encabezar la ventaja, secundado por César Peña quien aportó 6 anotaciones, y por Rodolfo Rangel quien hizo 2 conversiones.

Posteriormente, la escuadra de la colonia Guadalupe replicó la victoria de 30-0 en la categoría U-10. Zorros contó con un ataque avasallador, el cual fue comandado por Leonardo Campuzano, Pedro Sánchez, Jordan Guzmán, Jordan de la Rosa, Humberto Álvarez, además de Alondra Sánchez, Noah Jaramillo y Jesús Ballesteros.

Por último, Zorros cerró la triple cartelera con otro triunfo de 30-0 en la división U-12, para redondear la tarde.

Gerónimo Ortiz, Marcelo Galván, Ithan de la Rosa y Alfonso Hernández se combinaron en la ofensiva para soportar la ventaja del equipo visitante, apoyados por Adrián Álvarez, Lizandro Campuzano, Lia Leija y Edgar Rojas para complementar la ventaja.

La próxima semana, la 'ola naranja' tendrá su debut en casa al recibir al Club Broncos de Acuña, en duelo de la jornada 2.

