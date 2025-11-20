Bravos de Ciudad Juárez buscan a Vicente Sánchez tras salida de Martín Varini

El nombre de Vicente Sánchez vuelve a sonar con fuerza en el fútbol mexicano. El técnico uruguayo, campeón reciente de la Concacaf con Cruz Azul, estaría muy cerca de regresar a la Liga MX tras unos meses de descanso fuera de los reflectores. Fuentes cercanas a su entorno confirmaron que mantiene negociaciones avanzadas para asumir un proyecto que, sorprendentemente, sigue en competencia dentro del Apertura 2025.

Sánchez dejó una grata impresión en La Máquina luego de conquistar la Concachampions y asegurar el boleto al Mundial de Clubes y a la Copa Intercontinental de este año. Sin embargo, su salida tras la eliminación en Liguilla ante el América abrió paso a la llegada de Nicolás Larcamón, obligando al charrúa a pausar su carrera y analizar opciones.

Durante ese periodo, encargó a su representante, Sebastián Olarte, explorar cualquier ventana dentro del fútbol mexicano. Aunque inicialmente no surgieron ofertas formales, la situación cambió radicalmente en los últimos días.

El interés más sólido proviene del norte del país. Bravos de Ciudad Juárez, una de las sorpresas del Apertura 2025 al meterse al Play-In, se encuentra en una encrucijada: todo indica que Martín Varini, su actual entrenador, no continuará en el proyecto.

Varini, cuyo contrato finaliza al término del torneo, tiene sobre la mesa una oferta formal del Necaxa para reemplazar a Fernando Gago, quien no logró consolidar su proyecto con los Rayos. Aunque los Bravos deseaban mantener al estratega uruguayo, éste no ha aceptado renovar, lo que ha obligado a la directiva a acelerar la búsqueda de un sustituto.

Es ahí donde aparece la figura de Vicente Sánchez. A través de Olarte, la directiva fronteriza abrió conversaciones directas y colocó al extécnico cementero como el candidato número uno para tomar las riendas del equipo en caso de que Varini confirme su salida. El perfil ganador de Sánchez y su reciente éxito internacional lo posicionan como una opción atractiva para un club que quiere dejar de ser animador y convertirse en protagonista de la Liga MX.

La posible llegada de Vicente Sánchez a Juárez marcaría su regreso a la Liga MX apenas meses después de haber salido de Cruz Azul en medio de versiones encontradas. Para el técnico, sería una oportunidad inmediata de volver a dirigir y demostrar que su triunfo en Concacaf no fue casualidad.

¿Cuáles son las consecuencias?

Con Bravos buscando consolidarse en Primera División, Necaxa presionando por Varini y el mercado de entrenadores moviéndose de forma intensa, la decisión podría tomarse en cuestión de días. Lo único claro hasta ahora es que Vicente Sánchez está más cerca que nunca de volver a un banquillo de Liga MX... y todo apunta a que será en el norte.