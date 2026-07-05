XX de Estancias empata la serie tras vencer a Lobos 5-4

En la quinta entrada, Gerardo Abrego cruzó el plato con la carrera que valió para sellar la victoria del XX de Estancias sobre Lobos por la mínima diferencia de 5-4, para empatar la serie y obligar a un tercer y decisivo encuentro, en playoffs de la Liga de Béisbol de 60 años y más.

La novena celeste tomó una ventaja tempranera, en el fondo del primer rollo, cuando Ramón Valadez conectó sendo cuadrangular con Francisco Aguilar a bordo para mover los cartones 2-0; a su vez, la manada respondió en el segundo capítulo y dio la voltereta momentánea con triple producción elaborada por Luis Zapata, Antonio del Bosque y Lorenzo Flores.

Para la tercera tanda, el XX recuperó la delantera con anotaciones de Gerardo Abrego y Ramón Ríos, pero Lobos atacó de nuevo en la apertura de la cuarta y niveló el score por conducto de Antonio del Bosque, quien registró su segunda rayita de la tarde.

Ya en el quinto episodio, Gerardo Abrego volvió a aparecer sobre el pentágono para pintar la rayita decisiva. Tras embazarse con triplete, Abrego se enfiló a la tierra prometida tras un batazo de Francisco Aguilera y error del tercera base del conjunto contrario, sellando el 5-4 en el score final.

La victoria fue para Baldemar Díaz, quien relevó al abridor Isidro Méndez, mientras que Armando Gallegos cargó con la derrota. El próximo miércoles en el diamante del Parque Ferrocarrilero, Lobos y la escuadra de XX volverán a verse las caras en el tercero y definitivo de la serie.