Acereros Monclova logra emocionante victoria 10-9 sobre Piratas

En un cierre de alarido, Daniel Tijerina empujó un par de carreras para emparejar los cartones y Mariana Moreno conectó el hit que produjo la carrera decisiva para el triunfo de Acereros por la mínima diferencia de 10-9 sobre Piratas, en duelo de la categoría Moyote.

La novena acerera se adelantó en el fondo de la primera entrada con timbres de André Banda y Sharim Muñoz, mientras que Tijerina anotó en la tercera para ampliar la diferencia; por su parte, los filibusteros reaccionaron en la apertura del cuarto rollo con anotación de Paul Quintero para acercarse, sin embargo, que en la parte baja del mismo episodio apareció Mateo Vázquez con la cuarta carrera en la cuenta del acero, para ampliar la distancia 4-1.

Los Piratas lanzaron un explosivo ataque en el quinto capítulo y tomaron ventaja de forma momentánea, con un rally de 4 carreras que lideró Aleyda Barrón con un par de remolques. A su vez, los Acereros recuperaron el comando del juego en el fondo de la quinta, con rayitas pintadas por Tijerina y Banda para colocarse adelante por 6-5.

La sexta tanda fue la más reñida y dramática del encuentro. Los filibusteros abrieron con un rally de 4 anotaciones, 3 de estas impulsadas por Paul Quintero con un doblete, y parecían encaminarse al triunfo luego de tomar la iniciativa en el score por diferencia de 9-6.

Sin embargo, la pequeña Furia Azul lanzó una contundente ofensiva que le permitió gestar la remontada definitiva. Mateo Vázquez inició el rally tras embazarse con un doblete y posteriormente llegar a la tierra prometida "de caballito"; luego Daniel Tijerina produjo en los spikes de Liam Vázquez y Roberto Villarreal para nivelar la pizarra, mientras que Mariana Moreno disparó un sencillo al prado derecho que mandó al plato a Mahor Shefrau, timbrando la carrera del walk off.

Por su parte, el relevista Alberto González trabajó 1.2 innings de 4 carreras, un hit, 4 ponches y 3 bases por bola, lo que le valió para anotarse el acierto, mientras que Paul Quintero sufrió el revés.