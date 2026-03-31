Sinaloa se corona campeón del Torneo Nacional Sub-16 tras vencer a Sonora

La Selección de Sinaloa ascendió al trono del balompié mexicano al proclamarse campeón del Torneo Nacional Sub-16, el cual fue clausurado ayer. Al son de El Sinaloense y Viva Guasave, la escuadra escarlata levantó el trofeo de campeón que le fue entregado por la comitiva de autoridades encabezada por la Asociación de Fútbol de Coahuila y la dirección municipal de Deportes, después de imponerse ante Sonora por marcador de 3 goles a 1, en la final disputada ayer en la cancha de la Unidad Deportiva.

La escuadra de Sinaloa comenzó a trazar el camino a la victoria al minuto 14, cuando Daniel López firmó el 1-0 con un tiro raso y colocado que se incrustó en las redes. Por su parte, Sonora encontró el 1-1 después de la pausa de rehidratación del primer tiempo, con un disparo desde la media luna de Brayan Portillo, para emparejar los cartones al ´39.

En la parte complementaria, los sinaloenses sacaron la contundencia guardada para definir el partido. Al ´53, el arquero Brayan Cuevas rechazó un centro desde el córner, pero Isaac Armenta se encontró el esférico y terminó empujándolo para firmar el 2-1, mientras que al ´72, Fernando Solano condujo hasta el área, sin marca, y definió cruzado para sellar el tercer tanto, haciendo explotar a la porra sinaloense que apoyó con todo desde el inicio.

Tras el silbatazo final, ambas escuadras desfilaron por el podio para recibir sus respectivos reconocimientos. Sinaloa se llevó la codiciada corona, mientras que los sonorenses se consolaron con un decoroso subcampeonato y el título de goleo del certamen, el cual se agenció Emiliano Yesca con 7 dianas, mientras que Tamaulipas "B" obtuvo el tercer lugar y Coahuila "C" el premio por fair play.