Lobos de Monclova derrotan a Astros 8-3 en la final

Los Lobos dieron el primer paso hacia el trono de la Liga de Béisbol de 60 años y más tras vencer a Astros por clara diferencia de 8-3, en el primer duelo de la serie final que se libró ayer en el Parque Ferrocarrilero.

Los espaciales tomaron ventaja de inmediato, con anotación de Juventino Interial en la apertura del juego, pero la manada respondió oportunamente y emparejó los cartones en la parte baja de la misma tanda con una carrera de Alberto Hernández.

Pablo de la Cruz timbró en el cierre del segundo episodio para despegar a los Lobos, luego Marco Castilla pintó el 3-1 en la tercera tanda, mientras que Alberto Hernández y Reginaldo Sánchez sumaron un par de carreras en la cuarta tanda para ampliar el dominio en el score.

En la sexta tanda, los Lobos lanzaron un ataque que definió el triunfo. Antonio del Bosque, José Luis Zapata y Lorenzo Flores elaboraron una triple producción para poner la pizarra 8-1 y asegurar la ventaja. Por su parte, los Astros respondieron en la parte alta del séptimo capítulo con timbres de Antonio Liñán y Marino Calderón, con lo que solo alcanzaron a darle algo de decoro al resultado.

El acierto fue para el pitcher Juan Pablo Navarro tras una sólida actuación en el montículo, mientras que José Luis Zapata encabezó la ofensiva con marca de 4-3, seguido por Alberto Hernández con efectividad de 3-2; por su parte, Cipriano Estrada cargó con la derrota.

La próxima semana, ambas escuadras volverán a verse las caras en el segundo encuentro de la final. Un triunfo de Lobos le otorgaría el título, mientras que de ganar Astros, la serie se extendería a un tercer encuentro.