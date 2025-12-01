Eric García anota hat-trick y Real Morelos gana en Frontera

Eric García salió a la cancha con la puntería bien afinada y firmó un hat-trick para darle una sorpresiva victoria al sotanero Real Morelos, en la fecha 12 de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

La cuota goleadora de García terminó soportando una apretada ventaja morelense de 5-4 frente al equipo de Borja Jr., en duelo que disputaron el domingo sobre la cancha Lorenzo Mendoza.

Cristo Sánchez y Humberto Duarte se hicieron presentes con un tanto para sellar el triunfo que le dio una bocanada de oxígeno al Real Morelos, equipo que ocupa el último puesto de la categoría "A" con apenas 7 unidades.

La escuadra de la colonia Borja dio pelea, pero no le alcanzó para evitar su sexta derrota de la campaña. Goles de Martín Hernández, Cristian Castillo, Axel Gómez y Sebastián Ramírez solo alcanzaron para recortar la diferencia en los cartones finales.

¿Cómo logró Eric García el hat-trick en Frontera?

Eliud Huerta se despachó con un par de anotaciones y guio a La Inde en el triunfo sobre Pumas Occi por la mínima diferencia de 3-2, en otro cotejo que formó parte de la doceava fecha.

El doblete de Huerta fue reforzado por Edson Ronaldo con un tanto, y juntos consumaron la victoria que colocó a la oncena independentista en el segundo lugar de la tabla, con 27 unidades; por su parte, los felinos consiguieron el descuento por con anotaciones de Daniel Alvarado y José Rodríguez.

Detalles de la victoria del Real Morelos en la Liga Intermunicipal

El triunfo del Real Morelos no solo representa una mejora en su posición en la tabla, sino que también es un aliciente para el equipo que ha tenido un inicio complicado en la temporada. La actuación de Eric García es un claro ejemplo de cómo un jugador puede cambiar el rumbo de un partido.

Impacto de la victoria de La Inde sobre Pumas Occi

La victoria de La Inde sobre Pumas Occi reafirma su posición competitiva en la liga, destacando el rendimiento de Eliud Huerta como uno de los goleadores más efectivos de la temporada.