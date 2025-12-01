Diablos Castaños aseguran su lugar en la final de la Liga de Béisbol

A la novena de Diablos le bastaron dos encuentros para confirmar su presencia en la serie por el campeonato de la Liga de Béisbol para jugadores de 40 años y más.

El pasado fin de semana en el Centro Cívico de Castaños, los pingos consumaron la limpia sobre Gigantes tras imponerse por la mínima diferencia de 2-1, en el segundo compromiso del playoff semifinal.

Juan A. León tuvo una hermética actuación en el centro del diamante y se anotó el triunfo que guió a los Diablos a la última instancia de la temporada. El abridor escarlata lanzó 7 entradas con una carrera en contra, solo permitió 4 hits, dio un boleto y recetó 6 ponches, superando en el duelo de serpentinas a Jorge Zapata.

Juan León se destaca en el montículo para Diablos Castaños

Por su parte, Damián López fue el artífice de la ventaja visitante. El receptor de Diablos estrenó el score en el segundo capítulo con cuadrangular solitario. Posteriormente, en la quinta tanda, López embazó tras un error del primera base Osvaldo Medellín, luego anotó el 2-0 tras ser remolcado por Said Lozano con imparable al prado derecho.

Damián López finalizó como el bateador más contundente de los pingos al pegar de 4-2, secundado por Manuel Maldonado y Luis Antonio Pérez con marca de 3-1.

Damián López anota un cuadrangular y contribuye al triunfo

A su vez, Gigantes tuvieron una reacción tardía con que solo les alcanzó para recortar la diferencia. En el fondo del séptimo rollo, Edgar García pegó doblete y terminó anotando la carrera del descuento para el conjunto castañense.