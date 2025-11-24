Atlético Español sorprende con victoria sobre Brujas en jornada 9

En partido disparejo entre líder y sotanero, el Real San Francisco sumó su séptima victoria de la campaña tras superar a Simas por clara diferencia de 3 goles a 1, dentro de la jornada 9 de la Liga Mayor de Fútbol.

Josué Chávez salió a relucir por la efectividad mostrada frente a la portería en la cancha de la Secundaria 1, donde firmó un par de anotaciones para encaminar al conjunto franciscano al triunfo. Por su parte, Rigoberto García se unió a la causa con un tanto para remachar la ventaja, a la vez que Felipe Gutiérrez dio la cara por Simas para hacer el gol que salvó la honrilla.

La victoria le sirvió al Real San Francisco para llegar a 21 unidades y consolidarse como líder solitario de la competencia; por su parte, Simas se quedó con sólo 5 puntos en el último puesto de la tabla.

GANA EL ATLÉTICO ESPAÑOL

El Atlético Español rompió la quiniela de la novena jornada al conseguir una sorpresiva victoria por marcador de 3-1 frente al equipo de Brujas, en cotejo que libraron sobre la cancha de Las Palmas.

Héctor Amaya, Juan Iracheta y José Barajas se encargaron de conseguir los goles que soportaron el triunfo de la escuadra española, a la vez que Brujas respondió con un solitario tanto de Rogelio García para descontar la diferencia en los cartones finales.