Lindavista golea a Linemelectric y asegura su lugar en semifinales

Con una oportuna anotación de Adrián Ramos a 10 minutos del silbatazo final, el equipo de Juventus labró un apretado triunfo por la mínima diferencia de 2-1 sobre La Raza y selló su pase a la fase semifinal de la categoría 40 años y más.

En cotejo que se libró el fin de semana en la cancha de la Unidad Deportiva, la Juve tomó la iniciativa en el marcador con un gol de Juan de Jesús Martínez al minuto 32. Sin embargo, La Raza no tardó en reaccionar y al 42´ emparejó los cartones con un tanto de José Fernando Mata.

Tras el medio tiempo, el encuentro se tornó aún más parejo. El cronómetro avanzó y parecía que el resultado se definiría en penaltis, pero al 80´, Adrián Ramos se hizo presente en el área contraria y sacó un potente remate para firmar el gol que valió la victoria y el boleto a la siguiente ronda al Juventus.

LINDAVISTA AVANZA CON GOLEADA

La escuadra de Lindavista llegará a la fase semifinal del Torneo 2025 con la puntería bien afinada luego de la goleada de 4-0 que le recetó a Linemelectric, en otro partido de la categoría de 40 y más. Jesús Fonseca se encargó de estrenar el marcador con una anotación al minuto 31, mientras que en la parte complementaria, el conjunto sambonense pisó el acelerador y terminó labrando una abultada ventaja. Rolando González firmó el 2-0 al 49´, luego apareció José María Valadez para sentenciar el triunfo con tantos al 66´ y 68´, llevando al superlíder Lindavista a la semifinal sin mayores complicaciones.