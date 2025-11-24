Vinicius Jr. suspende renovación de contrato en el Real Madrid

El Real Madrid enfrenta un escenario complejo dentro y fuera de la cancha. A la falta de resultados recientes se suma una situación interna que ha encendido alertas en la directiva: la relación deteriorada entre Vinicius Jr. y el entrenador Xabi Alonso, un conflicto que habría detenido por completo las conversaciones para extender el contrato del atacante.

El equipo acumula tres encuentros sin anotar y sin ganar: dos empates en LaLiga y una derrota ante el Liverpool en la Champions League. El arranque del proyecto de Xabi Alonso comienza a generar dudas y, según reportes de la prensa española, no solo por cuestiones deportivas. Varios referentes del vestuario no estarían alineados con las decisiones del técnico. Entre ellos, el caso más visible es el de Vinicius Jr.. De acuerdo con una publicación de The Athletic, el jugador y su entorno decidieron suspender las negociaciones para renovar su contrato, vigente hasta 2027. Las últimas semanas habrían acentuado la distancia con el entrenador.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El reporte indica que la dirigencia conoce el malestar del brasileño. Su entorno considera que las nuevas dinámicas del cuerpo técnico afectan directamente su participación, especialmente al compararla con la situación de Kylian Mbappé, quien se ha mantenido como pieza fija en el once inicial. Bajo la dirección de Carlo Ancelotti, Vinicius Jr. rara vez salía del cuadro titular; con Xabi Alonso, esa condición parece haber cambiado.

¿Qué otros jugadores están descontentos?

Además, el informe menciona que Jude Bellingham tampoco estaría conforme con algunas decisiones del nuevo entrenador, lo que sugiere un ambiente interno más complejo de lo que se percibe externamente.