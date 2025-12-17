Vigma empata serie de playoffs ante Bravos de Sabinas: triunfos vitales

Vigma sacó la casta y se anotó dos triunfos vitales para igualar la serie de playoffs ante Bravos de Sabinas, en la Liga de Béisbol Suárez Villastrigo.

En el primer duelo de la doble cartelera que se escenificó en la Unidad Deportiva Armando "El Güero" Pruneda, la novena fronterense aprovechó un rally de 6 carreras en la sexta entrada para labrar una victoria por pizarra de 10-3. El relevista Olaf Martínez se quedó con el acierto tras lanzar 5.2 innings sin admitir carrera, mientras que Rafael Olivares cargó con la derrota.

Los Bravos tenían ventaja de 3-2 luego de 3 entradas y media de juego, mientras que Vigma contó con timbres de Isaí de la Cruz y Noe de León en el cuarto rollo para darle la vuelta a los cartones; posteriormente sentenció el triunfo con una producción de 6 anotaciones en la sexta tanda.

En la segunda confrontación de la tarde, y cuarto compromiso de la serie, Vigma selló una victoria por pizarra de 7-5 para nivelar la disputa, obligando a un quinto y decisivo encuentro que se jugará el próximo domingo.

Noé de León y Ray Arauza timbraron en el primer rollo para adelantar al conjunto fronterense, luego Rafael Moreno fue remolcado por Rubén Ávila para acercar a la tribu en el tercer episodio, mientras que Isaí de la Cruz despegó 3-1 a Vigma en el quinto capítulo, impulsado por de León.

En la parte alta del quinto capítulo, Hugo Paredes le dio la ventaja a los Bravos al despacharse con un grand slam y poner la pizarra 5-3. Parecía que la novena visitante sentenciaba la serie, pero en el fondo de la misma tanda, Vigma respondió con un rally de 4 que fraguó la remontada definitiva.

Miguel Linares trabajó 2 entradas como relevista para acreditarse el éxito, Rubén Cruz y Cristo Sánchez batearon de 3-1 con un par de producciones, respectivamente, para liderar la ofensiva ganadora, mientras que Cristian Olivo se llevó la derrota.