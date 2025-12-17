Halcones remontan y vencen a Búhos en Monclova

La escuadra de Halcones demostró carácter y capacidad de reacción al venir de atrás para adjudicarse una apretada victoria sobre el sexteto de Búhos, dentro de la actividad correspondiente a la categoría Mixta.

En la recta final de la temporada regular, los emplumados protagonizaron un reñido encuentro sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, en busca de un resultado positivo que los encaminara a los playoffs.

Los Búhos dominaron el primer set con parciales de 25-18 y parecían dirigirse a una clara victoria, sin embargo, los Halcones encontraron su mejor nivel de juego a partir del segundo capítulo y lograron la hacer remontada con cartones de 25-16 y 15-10, sumando un acierto más en su cuenta.

GANARON LOS PLASENCIA Y SHARKS

En dramático encuentro que se definió en tres sets, el sexteto de Los Plasencia impuso condiciones ante la aguerrida escuadra de Warriors. La dinastía selló parciales de 25-15, 17-25 y 15-8 para anotarse la victoria en uno de los partidos más reñidos de la categoría Mixta.

Por su parte, el equipo de Sharks se agenció una apretada victoria en tres sets frente a Shadows, también dentro de la división Mixta. Los cartones favorecieron a los escualos por diferencia de 24-26, 25-21 y 15-12, luego de una intensa contienda en la cancha del "Milo" Martínez.