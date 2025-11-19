Monclova gana 14-11 a Saltillo en torneo de béisbol 70 años

En el encuentro que cerró la actividad del Torneo Piloto de Béisbol de 70 años y más, el equipo de Monclova consiguió una victoria por pizarra de 14 carreras contra 11 sobre el representativo saltillense, ayer en el Parque Ferrocarrilero.

La novena monclovense comenzó a labrar la ventaja en la primera entrada con una triple producción elaborada por Manuel López, Vicente Juárez y Jesús Moreno; Felipe Miranda y Héctor Rodríguez sumaron 2 rayitas más en la segunda tanda, mientras que en el cuarto rollo, Juárez produjo 2 carreras con sencillo, Juan Rodríguez remolcó una más y Juan Banda pegó cuadrangular con la casa llena para redondear un rally de 7.

Para la quinta entrada, Manuel López y Juan Medina contribuyeron con un par de anotaciones que valieron para ponerle el cerrojo al triunfo; por su parte, Saltillo tuvo su mejor momento en el quinto capítulo, en el que sumaron 4 carreras para recortar la desventaja.

El acierto fue para Ernesto Chairez, quien subió al montículo en el fondo del segundo capítulo para relevar al abridor Valente Camacho, a la vez que Gonzalo Ramos se llevó la derrota.

El Torneo Piloto de 70 años y más se realizó como prueba para intentar incluir dicha categoría dentro del programa anual de la Federación Mexicana de Béisbol, y en esta edición contó con la participación de 4 escuadras.