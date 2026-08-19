Mets y Piratas dividen triunfos en la Liga de Béisbol en Monclova

En una soleada doble jornada sobre el diamante del Deportivo AHMSA, Mets y Piratas salieron tablas al dividir triunfos en el encuentro que sostuvieron dentro de la cuarta serie de la Liga de Béisbol Prendamos en Monclova.

Polo Avilés tiró lumbre en el primer duelo y, respaldado por su artillería, guió a Mets a una blanqueada de 6-0 sobre los filibusteros. Irvin Alejo registró la carrera de la quiniela en la parte baja del primer episodio, mientras que en el segundo rollo timbraron Jesús Alejo, Daniel Sánchez y Max Vázquez para ampliar la ventaja, mientras que los metropolitanos pusieron el cerrojo en la tercera tanda, cuando Santiago Martínez y Jesús Alejo cruzaron el pentágono para completar la pizarra. Con su sólida labor desde la loma, Polo Avilés se acreditó el triunfo, mientras que Alan Salas cargó con el descalabro por Piratas.

Pero en el segundo desafío, la historia cambió por completo, ya que los Piratas desplegaron una ofensiva contundente y, contando con una dominante actuación de Alexis Sánchez en el círculo de pitcheo, terminaron imponiéndose por pizarra de 12-3, para emparejar la serie. Leiru Mena destacó con jonrón y sencillo; Armando Lucio se fue de 3-2 con triplete, y Eduardo Macías bateó de 4-2 y anotó tres carreras para comandar la ofensiva de los filibusteros, mientras que en la lomita, Alexis Sánchez se llevó la victoria frente a Daniel Sánchez.