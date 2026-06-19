Zion Suzuki se prepara para el partido Japón vs Túnez en Monterrey

MONTERREY, NL 19-Jun-2026. Japón llegó bajo el intenso sol de Monterrey, con temperaturas que alcanzaron los 42 grados, sin embargo, casi 24 horas, las condiciones cambiaron extremadamente con una torrencial lluvia bajo la cual alistaron su partido ante Túnez.

Sin embargo, al portero Zion Suzuki nada de eso le asusta y recordó el momento en que le tocó jugar bajo chubascos.

"He vivido situaciones similares antes, como un partido de visitante contra Indonesia con la selección Sub 22, donde empezó a llover torrencialmente de la nada. Gracias a esas experiencias he aprendido a mantener la calma. La serenidad es mi mayor arma y espero demostrarla mañana", dijo el arquero del Parma, de Italia.

Se espera que para este sábado, las lluvias sigan en el área metropolitana de Monterrey, aunque para la hora del partido (22:00 horas) no se esperan precipitaciones.

Túnez cambió de entrenador durante el torneo, tras el despido de Sabri Lamouchi, por lo que Suzuki ve que el plan cambió para enfrentar a las "Águilas de Cartago", ahora bajo el mando de Hervé Renard.

"El rival cambió de entrenador y es difícil obtener información precisa sobre ellos, por lo que anticipo un partido complicado, sin embargo, nuestra forma de jugar no va a cambiar. Si hacemos lo que sabemos hacer, estoy seguro de que ganaremos. Más que pensar demasiado en el rival, lo importante es concentrarnos en nosotros mismos", señaló.

Asimismo, Suzuki ve complicaciones ante los tunecinos, debido al físico de los futbolistas del combinado africano.

"Es verdad que se escucha mucho que el segundo partido siempre es difícil. El rival del primer partido (Países Bajos) ya era físicamente grande, y esperamos que el de mañana también tenga jugadores altos. Debemos seguir preparándonos bien de forma constante", expresó.