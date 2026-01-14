Familia de Margarita Frías busca apoyo tras accidente en Frontera

MONCLOVA, COAH.– Una luz de esperanza se abre paso tras días de angustia. La pequeña Margarita muestra una evolución médica favorable luego de haber sufrido graves lesiones en un accidente ocurrido al interior de su domicilio, en la colonia Occidental de Frontera, hecho que derivó en una intensa movilización familiar y médica para salvarle la vida.

De acuerdo con información proporcionada por su madre, Mónica Abigail, la menor fue sometida recientemente a injertos de piel en una clínica especializada de Sacramento, California, procedimiento al que la bebé respondió de manera positiva. Los médicos que la atienden han señalado avances alentadores, pese a la gravedad inicial de las lesiones, manteniéndola bajo estricta vigilancia y tratamiento especializado.

El accidente ocurrió cuando la niña se encontraba en su hogar, situación que rápidamente se tornó crítica y obligó a su traslado de emergencia a Estados Unidos, ante la complejidad del cuadro clínico. Desde entonces, Margarita permanece internada, enfrentando un proceso largo y delicado de recuperación.

Sin embargo, la batalla no solo es médica. Los altos costos derivados de la atención hospitalaria, cirugías, medicamentos y estancia en el extranjero han representado una carga económica considerable para la familia, que ha tenido que recurrir al apoyo solidario de la comunidad.

Ante este panorama, la madre de la menor lanzó un llamado a la ciudadanía para sumarse a un evento con causa, programado para el próximo 28 de enero en el salón Galca, ubicado en la colonia Occidental en Frontera. Lo recaudado será destinado a cubrir los gastos médicos que continúan acumulándose mientras la pequeña lucha por sanar.

Familiares agradecieron profundamente las muestras de apoyo recibidas hasta ahora, destacando que cada ayuda, por pequeña que parezca, se traduce en una oportunidad más para que Margarita continúe avanzando en su recuperación, arropada por la solidaridad de la población.