DE LA NOTA:

La espera para cobrar su pensión terminó en un momento de angustia para don José Toscano Lazo, de 85 años, quien sufrió una aparatosa caída mientras hacía fila en el Banco del Bienestar, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este jueves.

Los hechos ocurrieron minutos antes de las 10:00 horas, en el cruce de las calles De la Fuente y Rafael de la Fuente, donde el adulto mayor, vecino de la colonia Canada Norte, aguardaba su turno para pasar a cobrar el apoyo económico.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, don José padece vértigo y enfrenta otras complicaciones de salud, por lo que presuntamente perdió el equilibrio y se desplomó sobre el suelo, golpeándose la cabeza.

Atención médica de emergencia

La caída alarmó a las personas que se encontraban en el sitio, quienes de inmediato solicitaron ayuda a través del número de emergencias 911. Minutos después, arribaron paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja Mexicana.

Los socorristas de Bomberos se encargaron de brindarle los primeros auxilios y estabilizarlo, luego de detectar una herida de aproximadamente tres centímetros en el lado izquierdo de la cabeza.

Debido a la lesión y a sus condiciones de salud, el octogenario fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó en manos de especialistas para recibir atención médica.

Reacción de los testigos

Las autoridades también tomaron conocimiento de lo ocurrido, mientras que la preocupación entre quienes presenciaron el incidente se centró en la salud del adulto mayor, cuya jornada de cobro terminó con una visita inesperada al hospital.