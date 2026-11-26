MONCLOVA, COAH.- Lo que presuntamente comenzó como una incursión en busca de fruta entre los desperdicios de una tienda comercial terminó con una movilización policiaca y uno de los involucrados tras las rejas, luego de que el sistema de alarma del establecimiento alertara sobre la presencia de intrusos.

Motivo de la incursión en la tienda

El incidente ocurrió durante la medianoche en la sucursal de Bodega Aurrerá ubicada sobre la calle Santiago de la Monclova, en el cruce con Cerro de la Gloria, en la colonia Colinas de Santiago, donde tres sujetos habrían ingresado al área destinada al almacenamiento de desperdicios tras abrir una de las puertas de acceso.

Sin embargo, sus movimientos activaron el sistema de seguridad del inmueble, lo que generó el reporte de emergencia y provocó que elementos de la Policía Municipal se trasladaran rápidamente al sitio.

Según la versión de uno de los involucrados, quien únicamente se identificó con el apellido Covarrubias, en ocasiones la tienda desecha fruta que todavía se encuentra en buenas condiciones, por lo que presuntamente habían acudido con la intención de revisar los desperdicios y rescatar algunos productos.

La explicación no evitó la intervención de los uniformados, quienes realizaron recorridos de búsqueda en los alrededores y lograron localizar a uno de los tres individuos, mientras que sus otros dos acompañantes consiguieron escapar.

Consecuencias de la intervención policial

Aunque al detenido no se le señaló formalmente por el delito de robo, fue asegurado y trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública por incurrir en una falta administrativa, motivo por el que terminó la noche bajo arresto.

De esta manera, una incursión nocturna que aparentemente tenía como objetivo encontrar alimentos entre los desechos terminó con uno de los participantes en las celdas municipales y con la intervención de las autoridades tras activarse la alarma del establecimiento.