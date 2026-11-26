Castaños, COAH.- Lo que comenzó como un desacuerdo entre hermanos terminó en una violenta confrontación familiar que dejó a una madre y uno de sus hijos lesionados, luego de que una discusión escalara hasta los golpes en el ejido Santa Teresa.

El altercado ocurrió durante la noche en esta comunidad rural, ubicada a varios kilómetros de la cabecera municipal, lo que provocó la movilización de paramédicos de Bomberos Voluntarios para auxiliar a los afectados.

Heridos en la confrontación familiar

Uno de los lesionados fue identificado como Luis Gerardo Cabello Corona, de 46 años, quien presentó una herida cortante en la palma de la mano izquierda, luego de enfrentarse con uno de sus hermanos durante la disputa.

La situación se tornó todavía más complicada cuando la madre de ambos intentó intervenir para separarlos y poner fin a la pelea; sin embargo, en medio del forcejeo también recibió varios golpes, por lo que terminó requiriendo atención médica.

Después de la agresión, el presunto responsable se retiró del domicilio antes de que llegaran las autoridades, dejando atrás a sus familiares lesionados.

Los paramédicos brindaron los primeros auxilios y determinaron que Luis Gerardo necesitaba ser trasladado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Monclova, para recibir atención especializada. La mujer, por su parte, decidió permanecer en el lugar y rechazó ser llevada a un hospital, pese a los golpes que presentaba.

Búsqueda del agresor

Elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizaron recorridos por el sector con la intención de localizar al presunto agresor, pero no consiguieron ubicarlo.

La disputa familiar terminó así con dos personas lesionadas, una de ellas hospitalizada, mientras que el señalado como responsable se retiró antes de la llegada de los uniformados.