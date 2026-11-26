DE LA NOTA:

MONCLOVA, COAH.- Una escena que inicialmente encendió las alarmas y llevó a pensar que una mujer había muerto al volante terminó siendo una falsa alerta, luego de que elementos de la Policía Municipal descubrieran que la conductora simplemente se había quedado sin combustible sobre el bulevar Harold R. Pape.

La movilización se registró alrededor de las 08:30 horas de este jueves, luego de que operadores del sistema de videovigilancia del C2 detectaran una camioneta Nissan X-Trail color arena, mal estacionada frente a una tienda comercial ubicada en la plaza situada a la altura de la calle Ecuador.

Lo que llamó la atención de los operadores fue que la mujer que permanecía al volante no realizaba ningún movimiento, por lo que surgió la preocupación de que pudiera haber sufrido algún problema de salud e incluso haber fallecido mientras conducía.

Intervención de la Policía Municipal

Ante la incertidumbre, elementos municipales fueron enviados de inmediato al sitio para verificar la situación. Al acercarse a la unidad, identificaron a la conductora como Otilia Dávila y confirmaron que se encontraba con vida y en buenas condiciones.

La explicación resultó mucho menos alarmante: la camioneta se había quedado sin combustible y apenas logró avanzar hasta el exterior del establecimiento, donde terminó detenida y mal estacionada.

Para evitar que la unidad representara un riesgo o provocara congestionamiento vial, los oficiales ayudaron a empujarla hasta introducirla al estacionamiento de la plaza comercial.

Resolución del Incidente

La conductora logró comunicarse con sus familiares para solicitar combustible. Incluso, los policías le ofrecieron apoyarla con gasolina; sin embargo, Otilia les indicó que su sobrino ya se dirigía al lugar para abastecer la camioneta.

Finalmente, todo quedó en un susto y una falsa alarma para los operadores del C2, pues la mujer no estaba muerta ni enfrentaba una emergencia médica: únicamente se había quedado varada por falta de gasolina y pudo continuar su camino una vez que recibió ayuda.