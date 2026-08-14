Accidente en Monclova: auto de estudiantes choca contra barda

MONCLOVA, COAH.– Dos estudiantes de la Universidad Autónoma de Durango resultaron con golpes leves luego de que el automóvil en el que se dirigían al plantel se estrellara contra una barda tras perder el control al pasar por un bache.

El accidente ocurrió la mañana de este viernes, a escasos metros del cruce de la avenida Constitución con la calle Jiménez, en el sector El Pueblo.

Leobardo Aguilar conducía un Nissan Versa azul y viajaba acompañado por su amigo Santiago Barrón, ambos de 19 años, cuando al tomar una pronunciada curva pasó por un bache y, según explicó, perdió el control del vehículo.

El automóvil se proyectó hacia el lado izquierdo y terminó impactándose contra una barda, provocando un boquete en la estructura. El Versa quedó con severos daños en las partes frontal y trasera.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron para valorar a los dos jóvenes, quienes presentaban únicamente golpes leves y no requirieron traslado hospitalario.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente.

Una vez concluidas las diligencias, las autoridades solicitaron una grúa para retirar el automóvil y trasladarlo a un corralón.