Joven conductor sufre volcadura en Frontera

FRONTERA, COAH.– Con la camioneta volcada y severamente dañada terminó un joven conductor luego de perder el control cuando circulaba por el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, movilizando la madrugada de este viernes.

El accidente ocurrió alrededor de las 05:30 horas a la altura del kilómetro 15, donde Edgar Alexis Lara, de 19 años, vecino de la colonia Guadalupe Borja, conducía una Nissan Murano arena, de procedencia extranjera.

Por causas que serán determinadas mediante el peritaje, el joven perdió el control de la unidad, provocando que saliera de su trayectoria y terminara volcada sobre la carpeta asfáltica, con las llantas apuntando hacia el cielo.

El aparatoso percance movilizó a elementos de la Policía Estatal Coahuila y cuerpos de emergencia, quienes acudieron para atender la situación y verificar las condiciones del conductor.

Paramédicos brindaron atención a Edgar Alexis y, pese a la magnitud del accidente, determinaron que las lesiones que presentaba no ponían en riesgo su vida.

Mientras tanto, los oficiales estatales realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura y deslindar responsabilidades.

Finalmente, fue requerida una grúa para retirar la Nissan Murano, que resultó con severos daños, y trasladarla a un corralón.