Seguridad Pública de Castaños apoya a niños con útiles escolares

CASTAÑOS, Coah.– Con la intención de apoyar la economía de las familias y contribuir a que los estudiantes regresen a las aulas con lo necesario, la Dirección de Seguridad Pública de Castaños realizó una entrega de útiles escolares, principalmente a pequeños de la colonia Villas.

La actividad se llevó a cabo la tarde de este viernes en las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde niñas y niños acudieron acompañados de sus padres para recibir diversos artículos que les serán de utilidad durante el nuevo ciclo escolar.

Mochilas, cuadernos y otros materiales escolares fueron entregados como parte de esta acción social impulsada por la corporación, en un ambiente donde los pequeños fueron los principales protagonistas.

La jornada estuvo encabezada por el director de Seguridad Pública, licenciado Iván Alejandro Pérez Jiménez, quien destacó la importancia de mantener un acercamiento permanente con las familias y brindar respaldo a los padres, especialmente durante temporadas que representan gastos importantes para los hogares.

Pérez Jiménez refrendó el compromiso de la corporación con la ciudadanía y señaló que la labor de los elementos municipales no se limita a las tareas de vigilancia y prevención, sino que también contempla acciones que permitan fortalecer el vínculo con la comunidad.

La entrega permitió además que los pequeños conocieran una faceta distinta de los policías, acercándolos a la corporación desde un ambiente de convivencia y apoyo.

Con este tipo de actividades, la Policía Municipal de Castaños busca fortalecer la confianza de la ciudadanía y contribuir, desde su ámbito, a que los estudiantes comiencen el nuevo ciclo escolar con mejores condiciones.