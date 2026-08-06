Arde bodega del Hospital Sainte Marie y evacuan a pacientes y personal

MONCLOVA, COAH.- Momentos de angustia vivieron pacientes, médicos y trabajadores del Hospital Sainte Marie, luego de que un voraz incendio se desatara la noche del miércoles en las bodegas del nosocomio, provocando una intensa movilización de cuerpos de emergencia y la evacuación preventiva del edificio.

El siniestro fue reportado alrededor de las 23:00 horas en el hospital ubicado sobre la avenida Montessori, en el sector oriente de la ciudad, cuando empleados detectaron una densa columna de humo que salía de la zona de almacenamiento situada en la parte posterior del inmueble.

Evacuación y respuesta de emergencia

En cuestión de minutos, las llamas comenzaron a extenderse entre el material resguardado en las bodegas, por lo que el personal activó los protocolos de emergencia y solicitó el apoyo del Heroico Cuerpo de Bomberos.

Al sitio arribaron varias unidades de los vulcanos, cuyos elementos trabajaron intensamente para contener el fuego y evitar que alcanzara las áreas de hospitalización, consultorios y equipo médico, lo que habría provocado una emergencia de mayores dimensiones.

Mientras los apagafuegos combatían el incendio, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos y pacientes fueron evacuados de manera preventiva, evitando que alguna persona resultara lesionada o sufriera intoxicación por la inhalación de humo.

Después de varios minutos de intensas maniobras, los bomberos lograron controlar y extinguir por completo el incendio, descartando el riesgo de que las llamas se reavivaran.

Causas preliminares del incendio

De manera preliminar, las primeras hipótesis apuntan a que un posible cortocircuito habría originado el siniestro; sin embargo, serán los peritajes de las autoridades competentes los que determinen con precisión las causas.

Aunque el incendio no dejó personas lesionadas, sí ocasionó daños materiales de consideración en el área de bodegas del hospital, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el origen del fuego.