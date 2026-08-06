Muere hombre tras caer de escalera mientras llenaba abanico

MONCLOVA, COAH.- La lucha por sobrevivir llegó a su fin para Alfonso Ortiz, de 52 años, quien falleció durante la noche del miércoles a consecuencia de las graves lesiones que sufrió al caer de una escalera mientras realizaba labores domésticas en su vivienda de la colonia Elsa Hernández.

Detalles del Accidente

Como se informó oportunamente, el accidente ocurrió cuando el hombre subió a una escalera de madera para abastecer de agua un abanico de aire húmedo instalado en el patio de su domicilio, ubicado sobre la calle Tulipán. En un descuido, perdió el equilibrio y cayó desde una altura aproximada de dos metros.

El fuerte golpe lo hizo impactarse de cabeza contra el suelo, quedando inconsciente, lo que provocó la desesperación de sus familiares, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron de urgencia al Hospital General Amparo Pape de Benavides. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue canalizado a la Clínica 7 del IMSS, donde permaneció bajo atención médica especializada.

Consecuencias de las Lesiones

Pese a los esfuerzos del personal médico, las lesiones craneales que presentaba resultaron irreversibles y finalmente perdió la vida durante la noche del miércoles.

Tras confirmarse el deceso, personal médico dio aviso a elementos de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y ordenar el traslado del cuerpo al anfiteatro, donde se le practicarán los trámites legales de rigor antes de ser entregado a sus familiares.